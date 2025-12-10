Крюков — о Большунове: «У нас не бои без правил, а лыжные гонки»

29 ноября на этапе Кубка России в Кировске в полуфинале спринта Александр Большунов, упав во время конкуренции с Александром Бакуровым, пришел к финишу последним. После гонки он подъехал к стоявшему у трассы Бакурову, толкнул его, отчего тот упал и был вынужден покинуть трассу с травмой ноги.
Затем Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировала Большунова до восстановления Бакурова. 7 декабря состоялось возвращение спортсмена на старт. Он принял участие в масс-старте на 20 км в Тюмени, где занял второе место, проиграв 0,1 секунду Савелию Коростелеву.
«Очень негативный эпизод со стороны Большунова в адрес Бакурова. Спортсмен такого уровня не может позволить себе такое поведение. У нас не бои без правил, а лыжные гонки. Если хочешь высказать человеку свою неприязнь, то ты должен делать это дипломатично, словами.
На него смотрит армия болельщиков, начинающих спортсменов, и когда они видят такое поведение, то любовь к лыжным гонкам у них может теряться. Большунов должен быть флагманом, который несет знамя лыжных гонок. Он не имеет права на такое поведение, если даже так хочется сделать. Хочется, чтобы рядом с Большуновым оказались люди, которые ему объяснят, что так делать не надо. Может, головой он еще это не осознает. Наказание ему вынесли. Думаю, эта ситуация будет для него большим уроком», — сказал Крюков в интервью «СЭ».