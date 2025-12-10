В ФЛГР оценили допуск Непряевой и Коростелева: «После их выступления сможем оценить уровень нашей молодежи»

«Хорошо, что наших спортсменов допустили. Но мое мнение — допускать нужно всю команду. Надо давать возможность молодым показать себя на международной арене. Елена Вяльбе делает все возможное для этого.



Ожидания от выступления Коростелева и Непряевой? Главное, чтобы они были здоровы. У них есть желание показать результат, а как получится — будем смотреть. Они хотят бороться, показать себя на международном уровне. Ребята покажут тот результат, на который они готовы сейчас. После их выступления мы сможем смотреть, на каком уровне у нас находится молодежь. Уверен, они окажут достойное сопротивление», — сказал Крянин в интервью «СЭ».