Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФЛГР оценили допуск Непряевой и Коростелева: «После их выступления сможем оценить уровень нашей молодежи»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой до международных соревнований на условиях нейтральности.

Источник: ФЛГР

«Хорошо, что наших спортсменов допустили. Но мое мнение — допускать нужно всю команду. Надо давать возможность молодым показать себя на международной арене. Елена Вяльбе делает все возможное для этого.

Ожидания от выступления Коростелева и Непряевой? Главное, чтобы они были здоровы. У них есть желание показать результат, а как получится — будем смотреть. Они хотят бороться, показать себя на международном уровне. Ребята покажут тот результат, на который они готовы сейчас. После их выступления мы сможем смотреть, на каком уровне у нас находится молодежь. Уверен, они окажут достойное сопротивление», — сказал Крянин в интервью «СЭ».

О получении спортсменами нейтрального статуса от FIS стало известно 10 декабря. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. Он станет последним, где российские лыжники могут заработать квалификационные очки для отбора на Олимпиаду-2026.

2 декабря министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к турнирам под эгидой FIS.