В Норвегии нашли плюс в допуске двух российских лыжников до Кубка мира

По мнению Сальтведта, участие двух российских спортсменов добавит интереса к Кубку мира. «Многим интересно, в какой форме находятся российские лыжники и смогут ли они уже сейчас показать, что будут серьезной угрозой в борьбе за медали на Олимпийских играх», — отметил норвежец.