Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Пеклецова, Маслакова, Крупицкая, Шорохова, Фалеева, Шалабода пробегут классическую «разделку» на 10 км

11 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом женщины пробегут классическую гонку на 10 км.

Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

3-й этап.

Чусовой.

Женщины.

10 км, классический стиль.

Начало — 9:00 по московскому времени.

Старт-лист.

15. Диана Соболева.

19. Милена Габушева.

28. Христина Мацокина.

29. Екатерина Евтягина.

32. Мария Истомина.

34. Алена Баранова.

35. Анастасия Фалеева.

36. Дарья Канева.

37. Ольга Сергеева.

39. Дарья Белослудцева.

40. Елизавета Шалабода.

41. Вероника Степанова.

42. Ольга Царева.

43. Алина Кудисова.

44. Арина Каличева.

45. Анастасия Кириллова.

46. Татьяна Сорина.

48. Арина Кусургашева.

52. Екатерина Смирнова.

53. Анастасия Доценко.

54. Ксения Шорохова.

55. Юлия Ступак.

56. Алиса Жамбалова.

58. Алина Пеклецова.

60. Елизавета Маслакова.

62. Евгения Крупицкая.

Полный старт-лист здесь.