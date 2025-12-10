Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Вокуев, Забалуев, Бакуров пробегут выступят в «разделке» на 15 км классическим стилем

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Чусовой.
Мужчины.
15 км, классический стиль.
Начало — 10:30 по московскому времени.
Старт-лист.
33. Иван Безматерных.
46. Денис Филимонов.
49. Александр Гребенько.
54. Алексей Виценко.
55. Евгений Белов.
56. Александр Бакуров.
57. Илья Порошкин.
60. Артем Мальцев.
61. Евгений Семяшкин.
62. Александр Терентьев.
64. Илья Семиков.
65. Андрей Собакарев.
67. Данила Карпасюк.
68. Сергей Волков.
70. Ермил Вокуев.
71. Андрей Мельниченко.
72. Сергей Забалуев.
73. Константин Тиунов.
74. Александр Большунов.
75. Андрей Ларьков.
76. Павел Соловьев.
77. Илья Трегубов.
78. Денис Спицов.
79. Дмитрий Жуль.
82. Иван Якимушкин.
83. Виктор Жуль.
84. Сергей Ардашев.
Полный старт-лист здесь.