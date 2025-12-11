Ричмонд
Коростелев — о дебюте на Кубке мира: «Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту»

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев поделился своими эмоциями от возможности соревноваться на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что 10 декабря Международная федерация лыжных гонок (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.

Ближайший этап Кубка мира, в котором смогут принять участие спортсмены, пройдет 12—14 декабря в швейцарском Давосе.

— Классно, что дебют. Немого он задержался, конечно. Но очень приятно.

Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту. Нельзя себя накручивать. Нужно выйти и сделать свою работу.

Я надеюсь, что хорошо подготовился летом. И это позволит двигаться вперед, — приводит слова Коростелева «Матч ТВ».