Коростелев — о дебюте на Кубке мира: «Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту»

Напомним, что 10 декабря Международная федерация лыжных гонок (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
Ближайший этап Кубка мира, в котором смогут принять участие спортсмены, пройдет
— Классно, что дебют. Немого он задержался, конечно. Но очень приятно.
Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту. Нельзя себя накручивать. Нужно выйти и сделать свою работу.
Я надеюсь, что хорошо подготовился летом. И это позволит двигаться вперед, — приводит слова Коростелева «Матч ТВ».