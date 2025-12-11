Каковы шансы российских лыжников отобраться на Олимпиаду-2026

«У меня есть надежда, что наши лыжники хорошо выступят на международной арене после допуска. Если Савелий [Коростелев] сможет навязать борьбу с топами и будет в призерах, это будет суперрезультат. Но на сегодня там нет команды, с ними не летят массажисты и другие члены бригады сборной России. Верю в них, потому что оба на сегодня сильнейшие в стране. Их выступление в России было на уровне международных стартов», — сказал Алыпов Metaratings.ru.