Коростелев рассказал о встрече с Клебо: «Поприветствовал его, а он — меня»

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что уже успел пересечься с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо перед стартом этапа Кубка мира в Давосе.

Источник: РИА "Новости"

10 декабря стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации. Они смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря. Это заключительные соревнования для отбора на Олимпиаду-2026.

«На тренировке со мной катались американец и итальянец. Я крикнул: “Officially!” Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше. Что скажет Клебо? А я уже видел его. Я поприветствовал его, а он — меня», — приводит matchtv.ru слова спортсмена.

Мы ждали этого 1385 дней. Российские лыжники возвращаются на Кубок мира.

22-летний Коростелев является победителем и призером этапов Кубка России, двукратным чемпионом России 2024 года и двукратным победителем чемпионата страны-2025.