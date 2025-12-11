Ричмонд
Получившая нейтральный статус российская фристайлистка ищет спонсоров

Фристайлистка Анастасия Таталина получила нейтральный статус от FIS. Теперь спортсменка ищет спонсоров для выступления на международных стартах.

Источник: AP 2024

Получившая нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) фристайлистка Анастасия Таталина рассказала «Матч ТВ», что ищет спонсоров для выступления на международных турнирах.

«Это решение, которого мы все вместе с моими близкими ждали и боролись за него. Сейчас я ищу спонсорскую поддержку. Все подачи были за свой счет — у меня не было никакой поддержки», — сказала Таталина.

Также нейтральный статус от FIS получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Теперь россияне смогут участвовать в отборочных турнирах и бороться за олимпийские квоты.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) российских и белорусских спортсменов стали допускать к соревнованиям под эгидой FIS. Суд поддержал апелляцию российской стороны о неправомерности их отстранения.

В активе 25-летней Таталиной — титул чемпионки мира 2021 года в биг-эйре, а также серебряная медаль Х Games 2024 года в этой дисциплине. На Олимпиаде в Пекине она стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.