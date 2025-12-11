Ричмонд
Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Ардашев выиграл разделку классическим стилем на этапе Кубка России в Чусовом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом (Пермский край).

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 11 секунд. Вторым стал Илья Семиков (отставание — 14 секунд). Третье место занял Алексей Червоткин (+18,2).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов расположился на пятом месте, отстав от победителя на 37,2 секунды.

Соревнования в Чусовом завершатся в воскресенье мужской гонкой преследования свободным стилем.