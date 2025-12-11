Ричмонд
«Молчит и слава богу». Губерниев — о позиции Вяльбе по нейтральному статусу для российских лыжников

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о фигуре президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на фоне получения российскими лыжниками нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Вяльбе неоднократно выступала против участия российских лыжников на международных турнирах без национальных флага и гимна.

«Вяльбе просто нечего сказать по поводу нейтрального статуса наших лыжников, потому что ее позиция известна. И сейчас, чтобы не наговорить лишнего, она благоразумно замолчала, потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас.

Молчит и слава богу. Процесс же идет. Спортсмены будут выступать, пускай и в незначительном количестве. Тем не менее это прекрасное и замечательное событие. Все уже забыли, что там есть Елена Валерьевна, по крайней мере, применительно к этим процессам», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

12—14 декабря россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), который является отборочным этапом на Зимнюю Олимпиаду-2026. Отметим, что отечественные лыжники допущены до международных соревнований впервые с 2022 года.