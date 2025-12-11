«Молчит и слава богу». Губерниев — о позиции Вяльбе по нейтральному статусу для российских лыжников

«Вяльбе просто нечего сказать по поводу нейтрального статуса наших лыжников, потому что ее позиция известна. И сейчас, чтобы не наговорить лишнего, она благоразумно замолчала, потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас.



Молчит и слава богу. Процесс же идет. Спортсмены будут выступать, пускай и в незначительном количестве. Тем не менее это прекрасное и замечательное событие. Все уже забыли, что там есть Елена Валерьевна, по крайней мере, применительно к этим процессам», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.