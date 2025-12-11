Коростелев о предстоящем дебюте на Кубке мира: «Для меня это похоже на вечеринку»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о своем настроении перед этапом Кубка мира в Давосе. Соревнования в Швейцарии пройдут с 12 по 14 декабря.
Россиянин рассказал, что уже пообщался с некоторыми участниками и назвал атмосферу на турнире дружелюбной.
«Это же просто соревнования, атмосфера. Для меня ведь все соревнования похожи на вечеринку. Посмотрим, что я смогу показать на трассе. Просто дождитесь субботы», — сказал Коростелев в интервью Viaplay.
Мы ждали этого 1385 дней. Российские лыжники возвращаются на Кубок мира.
10 декабря стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации. Они смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе. Это заключительные соревнования для отбора на Олимпиаду-2026.
22-летний Коростелев дебютирует на Кубке мира по лыжным гонкам.