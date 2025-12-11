Ричмонд
Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, Амундсен и Вике, Хагстрем и Ангер, Барп и Пеллегрино выступят в коньковом командном спринте

12 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе пройдет мужской командный спринт свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

3-й этап.

Давос, Швейцария.

Мужчины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 17.30, финала — 19.20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Норвегия-1 (Эрик Валнес — Йоханнес Клэбо).

2. США-1 (Бен Огден — Гас Шумахер).

3. Италия-1 (Элиа Барп — Федерико Пеллегрино).

4. Норвегия-2 (Харальд Амундсен — Оскар Опстад Вике).

5. Великобритания (Эндрю Масгрэйв — Джо Дэвис).

6. Италия-2 (Давиде Грац — Мартино Каролло).

7. Франция-1 (Виктор Ловера — Реми Бурден).

8. Швеция-1 (Юхан Хагстрем — Эдвин Ангер).

9. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен — Йони Мяки).

10. Франция-2 (Ришар Жув — Жюль Шаппаз).

11. Чехия (Иржи Туз — Михал Новак).

12. Финляндия-2 (Ристоматти Хакола — Эмиль Лиекари).

13. Швейцария-1 (Ноэ Наэфф — Яник Рибли).

14. США-2 (Люк Джагер — Джей Си Шунмейкер).

15. Швеция-2 (Эмиль Даниэльссон — Антон Гран).

Полный старт-лист — на сайте FIS.

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.