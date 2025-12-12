МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту швейцарец Марко Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию со стороны одной из своих поклонниц в американском баре.
«Женщина шлепнула меня по ягодицам. Представьте, какой бы скандал разразился, если бы все было наоборот. Ей это показалось смешным, мне — совсем нет», — рассказал 28-летний горнолыжник в интервью журналу Швейцарской лыжной федерации Snow Active.
Спортсмен уточнил, что инцидент произошел в баре в Сан-Вэлли (США, штат Айдахо). Женщина оправдала свои действия тем, что физический контакт был частью пари и она выиграла 5 тысяч долларов.