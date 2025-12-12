Ричмонд
Беременная олимпийская чемпионка Йохауг оказалась в торговом центре во время стрельбы

Четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что находилась в торговом центре Storo в Осло, когда там раздалась стрельба.

Источник: Getty Images

Инцидент произошел 8 декабря в самом большом в столице Норвегии торговом центре Storo Storsenter. Панику спровоцировал 19-летний мужчина, который начал стрелять в потолок. Он был задержан полицией, никто не пострадал.

Беременная 37-летняя Йохауг сидела в приемной клиники, ожидая новые стельки для обуви, когда случился инцидент.

«Я припарковала машину и зашла внутрь. Вдруг начался полный хаос с полицейскими машинами. Люди были очень взволнованы. Я сидела там со слезами на глазах и была ужасна напугана.

Клинику закрыли, все должны были покинуть тороговый центр. Был полный хаос. Одна женщина была очень добра и сопроводила меня обратно к машине, потому что я была очень напугана.

Тебя застают врасплох, и ты не знаешь, как реагировать. В голове возникают самые страшные мысли», — приводит слова Йохауг NRK.