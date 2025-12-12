МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала свою первую победу на этапе Кубка мира с марта 2018 года.
Олимпийская чемпионка Игр 2010 года выиграла соревнования по скоростному спуску на первом этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Второе и третье места заняли австрийки Магдалена Эггер (отставание 0,98 секунды) и Мирьям Пухнер (+1,16).
Для 41-летней американки это первая победа в скоростном спуске с марта 2018 года, когда она первенствовала в шведском Оре, и первый подиум с марта, когда она заняла второе место в супергиганте в Сан-Валли (США). Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира.
Американка из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.