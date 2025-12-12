Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира

Вонн в 41 год стала самой возрастным атлетом, победившим на этапе Кубка мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала свою первую победу на этапе Кубка мира с марта 2018 года.

Олимпийская чемпионка Игр 2010 года выиграла соревнования по скоростному спуску на первом этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Второе и третье места заняли австрийки Магдалена Эггер (отставание 0,98 секунды) и Мирьям Пухнер (+1,16).

Для 41-летней американки это первая победа в скоростном спуске с марта 2018 года, когда она первенствовала в шведском Оре, и первый подиум с марта, когда она заняла второе место в супергиганте в Сан-Валли (США). Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира.

Американка из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.