Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский ски-альпинист получил нейтральный статус

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

Источник: Соцсети

Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили. Из-за проблем с нейтральным статусом Филиппов пропустил первый этап Кубка мира в американском штате Юта.

«Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку Мира этого сезона. Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на Олимпийские игры! Жду», — написал спортсмен в Telegram-канале.

Второй этап Кубка мира пройдет в Куршевеле (Франция) 15—16 января 2026 года.

Помимо Филиппова, в настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба спортсмена получили приглашение от МОК. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше