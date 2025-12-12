Российский ски-альпинист получил нейтральный статус

Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили. Из-за проблем с нейтральным статусом Филиппов пропустил первый этап Кубка мира в американском штате Юта.
«Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку Мира этого сезона. Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на Олимпийские игры! Жду», — написал спортсмен в Telegram-канале.
Второй этап Кубка мира пройдет в Куршевеле (Франция)
Помимо Филиппова, в настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба спортсмена получили приглашение от МОК. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.