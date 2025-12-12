Ричмонд
Норвежский лыжник осудил допуск россиян на международные старты

Норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен осудил допуск российских спортсменов на международные старты, передает Expressen.

Источник: РИА "Новости"

«В идеале я бы предпочел, чтобы их не допускали к участию. Однако необходимо с уважением отнестись к решению и обращаться с ними так же, как и со всеми остальными. Многие не желают их присутствия здесь и не хотят, чтобы они побеждали», — сказал Андерсен.

11 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов до всех международных соревнований, а не только до квалификационных стартов на Олимпиаду-2026.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Зимние олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.