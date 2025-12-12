Губерниев высказался о решении Степановой не получать нейтральный статус

Ранее 24-летняя спортсменка заявила, что не планирует подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение нейтрального статуса. Степанова добавила, что желает вернуться к участию в мировых стартах с российским флагом и гимном.
«С уважением отношусь к позиции Вероники Степановой по нейтральному статусу. Это её право. Не далёк тот день, когда Степанова сможет выступить с флагом и гимном», — отметил Губерниев.
10 декабря пресс-служба FIS сообщила о предоставлении нейтрального статуса двум российским лыжникам, Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой. Таким образом, оба атлета смогут принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2025/2026 в Давосе и, в перспективе, отобраться на зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.