Губерниев высказался о решении Степановой не получать нейтральный статус

10 декабря пресс-служба FIS сообщила о предоставлении нейтрального статуса двум российским лыжникам, Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой. Таким образом, оба атлета смогут принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2025/2026 в Давосе и, в перспективе, отобраться на зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.