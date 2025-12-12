Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев — о допуске на Кубок мира: «Хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех»

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился эмоциями от допуска на международные соревнования.

Источник: РИА "Новости"

«Если честно, сам не совсем понимаю, насколько хорош сейчас мой уровень и насколько высок уровень в России. Но дело в том, что хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех», — приводит слова Коростелева Adressa.

22-летний Коростелев является победителем и призером этапов Кубка России, двукратным чемпионом России 2024 года и двукратным победителем чемпионата страны-2025.

10 декабря стало известно, что Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе допущена фристайлистка Анастасия Таталина.