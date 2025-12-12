Коростелев — о допуске на Кубок мира: «Хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех»

«Если честно, сам не совсем понимаю, насколько хорош сейчас мой уровень и насколько высок уровень в России. Но дело в том, что хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех», — приводит слова Коростелева Adressa.
22-летний Коростелев является победителем и призером этапов Кубка России, двукратным чемпионом России 2024 года и двукратным победителем чемпионата страны-2025.
10 декабря стало известно, что Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе допущена фристайлистка Анастасия Таталина.