Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду

26-летний спортсмен теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.
Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.
Ближайший этап Кубка мира в лыжном двоеборье стартует 19 декабря в австрийском Рамзау.
Галунин в личных турнирах на Кубке мира ранее не поднимался выше 41-го места. На Олимпиаде в Пекине он был 39-м и 42-м.
Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.