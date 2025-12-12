Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус россиянину Артему Галунину, который выступает в двоеборье. Об этом сообщается на сайте FIS.

Источник: Getty Images

26-летний спортсмен теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

Ближайший этап Кубка мира в лыжном двоеборье стартует 19 декабря в австрийском Рамзау.

Галунин в личных турнирах на Кубке мира ранее не поднимался выше 41-го места. На Олимпиаде в Пекине он был 39-м и 42-м.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.