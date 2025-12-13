Лыжники без нейтрального статуса зажгли на Кубке России: победы Ардашева и Степановой в спринте

«Я гражданка России, мне нечего скрывать и стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю. Тех, кто подал на нейтральный статус (а среди них немало моих друзей), не осуждаю, — написала Степанова в соцсетях. — Те, у кого есть глаза на лице и мозги в голове, увидят: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды — да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю. А я вернусь на международную арену именно “с государственным флагом, гимном, гербом”. Это будет — и скоро!».