Лыжники без нейтрального статуса зажгли на Кубке России: победы Ардашева и Степановой в спринте

Кубок России. Этап в Чусовом. Спринт (свободный стиль)
Мужчины
- Сергей Ардашев — 3.06,06
- Сергей Волков — отставание 0,47
- Данила Карпасюк — +1,25
- Владислав Афанасьев — +1,37
- Денис Филимонов — +1,66
- Иван Безматерных — +2,06
Женщины
- Вероника Степанова — 3.28,87
- Алена Баранова — отставание 2,04
- Юлия Ступак — +2,13
- Евгения Крупицкая — +2,18
- Арина Кусургашева — +2,59
- Елизавета Шалабода — +2,73
В Пермском крае продолжается третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26. 13 декабря состоялись спринты свободным стилем у мужчин и женщин. Победы в них одержали уверенно прошедшие дистанцию Сергей Ардашев и Вероника Степанова.
Ардашев в огне
Особое внимание перед стартом было приковано к трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, ведь предыдущий спринт в Кировске завершился для спортсмена громким скандалом и отстранением.
В квалификации в Чусовом Сан Саныч занял 13-е место с отставанием 4,28 секунды. Из четвертьфинала он вышел со второй позиции, но в полуфинале стал третьим в своем забеге и не сумел пробиться в финал, уступив по времени лаки-лузерам Волкову и Безматерных.
С оппонентом по недавнему конфликту на спринте Александром Бакуровым Большунов на трассе не пересекся: тот занял лишь пятое место в своем четвертьфинале. Среди неожиданностей этапа можно отметить, что в четвертьфинале вылетел победитель квалификации Артем Мальцев, в полуфинале пятую строчку занял признанный мастер спринта Александр Терентьев.
В забеге за медали из шести участников четверо представляли Республику Татарстан. В командном плане получилось практически без интриги: вновь был на высоте победитель 15-километровой гонки и лидер общего зачета Кубка Сергей Ардашев. Своим выступлением он показал, что отказ FIS в получении нейтрального статуса никак не повлиял на его настрой.
Ардашев занял первые места на всех этапах (кроме квалификации) и особенно уверенно выглядел в финале. Он сразу возглавил пелотон и начал наращивать преимущество. На подъеме лыжник в желтом бибе лидера не позволил соперникам приблизиться, а на спуске увеличил отрыв. Второе место занял Сергей Волков, вовремя включившийся в погоню (+0,47). Остальные финишировали плотной группой с заметным отставанием, третье место досталось Даниле Карпасюку (+1,25).
Перформанс Степановой
В женском финале борьбы получилось больше. Со старта никто из участниц не форсировал события, и олимпийская чемпионка Юлия Ступак долго возглавляла плотную группу спортсменок. Ситуация изменилась на подъеме: сначала вперед вышла Евгения Крупицкая, затем лидерство перехватила Арина Кусургашева. Однако их преимущество оказалось недолгим.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова первой вошла в вираж, ускорилась перед стадионом и не оставила соперницам шансов, завершив спринт с серьезным отрывом от преследовательниц. Более чем на две секунды от нее отстали Алена Баранова и лаки-лузер Юлия Ступак.
Для вернувшейся после декретного отпуска Степановой это уже второй подиум на этапе. В четверг в Чусовом она заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем, а теперь завоевала и золото. Ее результат в финале — 3:28,87 — стал лучшим среди всех женских забегов этого дня. Ну, а победа для Вероники и вовсе первая после перерыва, который она взяла ради рождения ребенка. Напомним, что накануне эта спортсменка заявила, что не собирается подавать заявку на нейтральный статус по принципиальным соображениям.
«Я гражданка России, мне нечего скрывать и стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю. Тех, кто подал на нейтральный статус (а среди них немало моих друзей), не осуждаю, — написала Степанова в соцсетях. — Те, у кого есть глаза на лице и мозги в голове, увидят: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды — да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю. А я вернусь на международную арену именно “с государственным флагом, гимном, гербом”. Это будет — и скоро!».
Автор: Егор Сергеев