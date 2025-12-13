Коростелев — о первом старте на Кубке мира: «Это был отстой»

«Это был отстой (смеется). Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня он был очень трудным, особенно последние 30 секунд — тогда ноги просто горели. Я буду готовиться к “Тур де Ски”, особенно к этапам в Италии. Надеюсь, там будет лучше, чем сегодня», — приводит VG слова Коростелева.