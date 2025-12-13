Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Давос, Швейцария.
Мужчины.
10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Начало — 11:50 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.
Старт-лист.
1. Эндрю Янг (Великобритания).
4. Юхан Хагстрем (Швеция).
16. Савелий Коростелев (Россия).
36. Федерико Пеллегрино (Италия).
37. Фридрих Мох (Германия).
38. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
39. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия).
40. Ииво Нисканен (Финляндия).
42. Уго Лапалю (Франция).
44. Эйнар Хедегарт (Норвегия).
46. Харальд Амундсен (Норвегия).
48. Эдвин Ангер (Норвегия).
50. Эмиль Иверсен (Норвегия).
52. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
56. Матис Делож (Франция).
58. Мика Фермойлен (Австрия).
60. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).
66. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
70. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
Полный старт-лист здесь.
