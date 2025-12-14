Коростелева о 25-м месте сына: «Хороший результат в гонке с зубрами и монстрами лыж»

«Гонка для Савелия была тяжелой. Он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта и незнакомых условий. Попасть в топ-30, завоевать кубковые очки на таком высоком уровне — это отлично. Главное — старт дан. Савелий молодец, справился! Попасть в топ-30 с такими зубрами и монстрами лыжных гонок — хороший результат. И это на высоте, где он никогда не бегал.



С чем связываю резвый старт, а потом спад? К любой трассе нужно прикатываться. Бегать в горах нужно уметь. Савелий пошел ва-банк, чтобы много не проигрывать на старте. Было бы еще хуже, если начинаешь медленно, а потом еще медленнее заканчиваешь. Думаю, он пошел так, как считал нужным, но на финише немножко не хватило. Это было видно и по отсечкам, и по тому, как тяжело ему было, когда он приехал на финиш и долго не мог уйти с черты. Реально очень тяжко доехать до финиша, если тебе наверху стало некомфортно и плохо», — сказала Коростелева в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.