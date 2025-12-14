Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Дарья Непряева заработала еще три квоты на участие в Олимпиаде

Спортсменка заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе.

Источник: Кадр из трансляции

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева завоевала квоты на участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В воскресенье Непряева заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

13 декабря россиянка завоевала квоту на участие в олимпийском спринте. В четырех дисциплинах лицензии для выступления на Играх получил Савелий Коростелев. Ранее Непряева и Коростелев получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным стартом под эгидой FIS для российских лыжников с 2022 года.