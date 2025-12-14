Лыжница Дарья Непряева заработала еще три квоты на участие в Олимпиаде

13 декабря россиянка завоевала квоту на участие в олимпийском спринте. В четырех дисциплинах лицензии для выступления на Играх получил Савелий Коростелев. Ранее Непряева и Коростелев получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным стартом под эгидой FIS для российских лыжников с 2022 года.