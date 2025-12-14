Ричмонд
Белорусская лыжница Мачехина выполнила норматив на Олимпийские игры

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Анна Мачехина выполнила норматив для дистанционных гонок на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Для завоевания олимпийской лицензии требовалось принять участие хотя бы в одной гонке Кубка мира до 14 декабря 2025 года и заработать в ней не более 300 очков FIS, которые рассчитываются по времени отставания от победителя (чем больше проигрыш — тем больше баллов).

Мачехина получила нейтральный статус 11 декабря и успела выступить в воскресной гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Анна заняла 66-е место среди 77 участниц, уступив победительнице из Норвегии 4 минуты и 21 секунду. 22-летняя белоруска набрала 130,77 балла и выполнила норматив для участия на Играх-2026 в дистанционных видах.

В Италии Мачехина сможет выйти на старт разделки, скиатлона и марафона. Анна стала третьей спортсменкой из нашей страны, завоевавшей квоту на зимнюю Олимпиаду в Италии. Ранее лицензии взяли фигуристка Виктория Сафонова и конькобежка Марина Зуева.