Белорусская лыжница Мачехина выполнила норматив на Олимпийские игры

Для завоевания олимпийской лицензии требовалось принять участие хотя бы в одной гонке Кубка мира до 14 декабря 2025 года и заработать в ней не более 300 очков FIS, которые рассчитываются по времени отставания от победителя (чем больше проигрыш — тем больше баллов).
Мачехина получила нейтральный статус 11 декабря и успела выступить в воскресной гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Анна заняла 66-е место среди 77 участниц, уступив победительнице из Норвегии 4 минуты и 21 секунду. 22-летняя белоруска набрала 130,77 балла и выполнила норматив для участия на Играх-2026 в дистанционных видах.
В Италии Мачехина сможет выйти на старт разделки, скиатлона и марафона. Анна стала третьей спортсменкой из нашей страны, завоевавшей квоту на зимнюю Олимпиаду в Италии. Ранее лицензии взяли фигуристка Виктория Сафонова и конькобежка Марина Зуева.