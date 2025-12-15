«Главное достижение — не упал». Российские лыжники остаются в Европе ради «Тур де Ски»

«Савелий взял хороший темп и смог его удержать до финиша. Единственное, что ему помешало быть еще лучше, это быстрый снег, к которому не привыкли его мышцы. Нужна адаптация к такому снегу, — заявил в разговоре с “Матч ТВ” Николай Морилов, бронзовый призер Олимпиады и дядя Коростелева. — В поворотах у Савелия тоже были некоторые сложности, как понимаю, со скоростью. На спусковой части тоже имел сложности. Вот такая большая разница по условиям даже просто из-за снега. Но он устоял на ногах и добрался до финиша. Если бы Савелий скинул 15 секунд, то был бы уже около десятки сильнейших. Очень сильный результат. Он показал, что он на самом деле может навязать борьбу на этом уровне. Нужно лишь немного адаптации и вкатиться».