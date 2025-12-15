«Главное достижение — не упал». Российские лыжники остаются в Европе ради «Тур де Ски»

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не произвели фурора на первом в своих карьерах этапе Кубка мира. Лучшим результатом на двоих за четыре гонки в Давосе стало 20-е место. Многие в нашей стране представляли себе возвращение в мировую элиту более триумфальным. Тем не менее задача-минимум с завоеванием для России олимпийских квот выполнена, и теперь спортсмены планируют подготовку к Играм-2026 через международные старты. Чтобы окончательно адаптироваться к альпийским трассам и нюансам «снежного цирка», у них есть еще десять гонок. Задачу побороться за олимпийские медали с молодых звезд никто не снимал.
Никто ничего сверхъестественного не ожидал
В Давосе в коньковой разделке на 10 км Коростелев финишировал 25-м, проиграв победителю (норвежцу Эйнару Хедегарту) более 47 секунд. В молодежной категории (до 23 лет) россиянин стал третьим, но это слабое утешение в свете олимпийских перспектив. Скорость у Савелия есть — в воскресной гонке к отметке 1,7 км он показывал четвертый результат, уступая только норвежским топам (Харальду Амундсену, Йоханнесу Клебу и Эйнару Хедегарту). Но с поддержанием темпа у обладателя Кубка России пока проблемы — скорее всего, решаемые. Ведь из-за хаоса с нейтральным статусом нашему спортсмену пришлось стартовать на высоте более 1500 метров над уровнем моря практически без подготовки, с минимальной сервисной и тренерской поддержкой.
«Вот такой он вот, дебют. Главное достижение — не упал на гонке. Ах да, еще квоту заработали», — подвел Коростелев в соцсетях итог своему выступлению.
«Было тяжело, — приводит комментарий Савелия после разделки шведское издание Aftonbladet. — Первые семь километров, возможно, были хорошими, но на дистанции в десять километров вышло не очень. Я продолжу готовиться к соревнованиям в Италии и в дальнейшем выступлю лучше. Моя цель — олимпийская медаль, но трудно сказать, на какой дистанции. Надеюсь, это реально».
«Савелий взял хороший темп и смог его удержать до финиша. Единственное, что ему помешало быть еще лучше, это быстрый снег, к которому не привыкли его мышцы. Нужна адаптация к такому снегу, — заявил в разговоре с “Матч ТВ” Николай Морилов, бронзовый призер Олимпиады и дядя Коростелева. — В поворотах у Савелия тоже были некоторые сложности, как понимаю, со скоростью. На спусковой части тоже имел сложности. Вот такая большая разница по условиям даже просто из-за снега. Но он устоял на ногах и добрался до финиша. Если бы Савелий скинул 15 секунд, то был бы уже около десятки сильнейших. Очень сильный результат. Он показал, что он на самом деле может навязать борьбу на этом уровне. Нужно лишь немного адаптации и вкатиться».
«У всех были ожидания, что мы сейчас приедем и всех порвем. Но на самом деле никто ничего такого сверхъестественного от Савелия не ожидал. Все понимают, что нас не было на мировой арене три года и это для нас непонятный уровень. Думаю, от старта к старту у Савелия результат будет расти», — сказала Sport24 Наталья Коростелева, призер Олимпиады и мать нашего лыжника.
«Для ребят это действительно важный момент — дебют во взрослом спорте на международном уровне, возможность почувствовать уровень сильнейших и понять, в каком направлении двигаться дальше. Такие старты дают не только спортивный опыт, но и мощную мотивацию продолжать работать и верить в результат», — добавила Коростелева в соцсетях.
Практически все в руках самих спортсменов
Дарья Непряева после получения нейтрального статуса со СМИ практически не общается, однако известно, что она в хорошем настроении и намерена побороться за следующий рубеж — место в топ-10 в дистанционных гонках и попадание в финал в спринте.
«Результат вы видели — 25-е и 20-е места. Вот итоги. Я от этих гонок вообще ничего не ожидал. Никакого результата. Даже если бы они заняли 55-е и 45-е места, то у меня была бы такая же реакция. Цели другие решались, они решились», — заявил тренер наших лыжников Егор Сорин в разговоре с «Матч ТВ».
Как бы то ни было, начало нашему возвращению в лыжную элиту положено. Непряева и Коростелев остаются в Альпах, где к ним присоединится Сергей Волков — призер этапа Кубка страны и молодой человек Дарьи. У этого лыжника пока нет нейтрального статуса, но он рассчитывает на решение вопроса в ближайшие две недели. «Нейтральный статус я пока не получил. Сказали ждать. Главная проблема, которая затягивала весь процесс, — отсутствие активного FIS-кода. Теперь она решена», — написал Волков в соцсетях.
Вероятность пополнения списка наших нейтралов в лыжных гонках другими именами невысока. Во-первых, практически все остальные спортсмены из сборной представляют «Динамо» или ЦСКА (один из них — лидер Кубка страны Сергей Ардашев — уже получил отказ). А во-вторых, FIS сейчас занята рассмотрением заявок на статус от представителей других снежных дисциплин. Программу-минимум для равнинных лыж чиновники выполнили раньше предусмотренного 30-дневного срока, шансы для завоевания квот россиянам обеспечили (а мы этими шансами воспользовались), а требовать большего от федерации уже сложно. Следующая неделя в Европе — рождественская и по факту нерабочая.
Теоретически одна мужская и одна женская олимпийские квоты, заработанные россиянами в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне (во всех дисциплинах, кроме командного спринта и эстафет), могут быть переданы другим нашим нейтральным лыжникам. Однако с вероятностью 90 процентов этого не произойдет. До Игр-2026 Непряева, Коростелев (и, возможно, Волков) планируют пробежать шесть гонок на многодневке «Тур де Ски» в Италии (28 декабря — 4 января), а также принять участие в четырех стартах на этапах Кубка мира в немецком Оберхофе (17−18 января) и швейцарском Гоме (23−25 января). Четыре из десяти этих стартов — спринты, что не очень здорово в свете дистанционной подготовки, но это точно лучше, чем ничего.
Быть может, по состоянию на начало нынешнего сезона Непряева и Коростелев не самые сильные лыжники страны. Особенно в плане опыта выступления за рубежом. При других обстоятельствах справедливо было устроить дополнительный отбор за право представлять Россию на Олимпиаде, лыжный турнир которой стартует 7 февраля. Но FIS не предоставила такой возможности. А ведь еще есть комиссия МОК, которая по новой рассмотрит претензии к политической нейтральности Дарьи и Савелия, озвученные украинцами. Скорее всего, эти кляузы будут отклонены, но слушания в комиссии по допуску спокойствия нам не прибавят. Ну и главное — занавес, за которым наши лыжники находились почти четыре года, поднят. И теперь все или практически все находится в руках самих спортсменов.
Автор: Олег Шамонаев