Что пишут в Скандинавии и Европе о русских лыжниках Коростелеве и Непряевой на Кубке мира. Единодушия нет

Российские лыжники впервые с 2022 года вернулись на международные старты.
Из всей сборной допуск получили пока только Дарья Непряева и Савелий Коростелев. На Кубке мира в Давосе эти двое не только дебютировали на взрослом уровне, но и выполнили квалификационные нормативы на Олимпиаду-2026 во всех видах программы.
Результаты в гонках для кого-то могут показаться непривычными, так как российские лыжники приучили к медалям на Кубке мира, но все закономерно. Для тех, кто никогда не был на подобных соревнованиях, Непряева и Коростелев выступили нормально. В спринте оба не прошли квалификацию, а в разделке на 10 км коньком Дарья стала 20-й, а Савелий — 25-м.
Дальше лыжников ждет многодневка «Тур де Ски».
Sport24 перед предстоящим турне россиян рассказывает, как за границей отреагировали на возвращение наших.
Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт (Sport24): "Признаюсь, я был немного удивлен вчерашним результатам российских лыжников. Я думал, что как минимум один из них сможет квалифицироваться. Нужно было посмотреть, что будет сегодня, прежде чем делать окончательные выводы об их текущем уровне.
Это нормально, что после паузы требуется несколько гонок, чтобы адаптироваться к уровню Кубка мира. При этом Непряева проиграла всего одну секунду попаданию в четвертьфинал, так что поводов для беспокойства, на мой взгляд, нет. Но тот же Большунов в своей нормальной форме был бы среди фаворитов даже в таком спринте.
Что касается гонки с раздельным стартом, у Коростелева был очень многообещающий старт, но по ходу последних километров его организм явно не отреагировал так, как он рассчитывал. Высота, возможно, оказалась сложнее, чем он ожидал. Также не исключено, что серьезным фактором стало выступление без фтористых смазок. В целом результат немного разочаровывает, особенно если учитывать, что на прошлой неделе он выиграл Кубок России. Но теперь Коростелев лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира. Ему нужно пробовать, адаптироваться и перестраиваться — сначала по ходу «Тур де Ски», а затем, вероятно, дольше оставаться на высоте перед Олимпийскими играми. Это, скорее всего, стало тревожным сигналом. Теперь работы предстоит много, а время почти на исходе".
Шведский лыжник Густаф Берглунд (SVT): «Вероятно, он [Коростелев] способен на лучшие результаты. Я думаю, он действительно хороший лыжник».
Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам, который сейчас работает в команде Италии Маркус Крамер (Dagbladet): «Я рад, что они вернулись. Когда FIS в октябре решила сохранить отстранение россиян, они были очень расстроены».
Двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Эмма Рибом (iSport.cz): «Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе в Тронхейме узнала, что кто-то из них, возможно, выйдет на старт. Мне жаль, что было принято такое решение и россияне возвращаются».
Норвежский ТВ-эксперт Петтер Скинстад (TV2): "В России недостаточно высокий уровень подготовки, чтобы выступать на Кубке мира на высшем уровне.
Я думаю, что ему [Коростелеву] и другим ранее отстраненным спортсменам нужно время, чтобы прийти в себя. После «Тур де Ски» можно будет определить их статус".
Шведский лыжник Юхан Хегстрем (SVT): «Они сильны, в России невероятно много талантливых лыжников, так что это неудивительно».