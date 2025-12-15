Что пишут в Скандинавии и Европе о русских лыжниках Коростелеве и Непряевой на Кубке мира. Единодушия нет

Что касается гонки с раздельным стартом, у Коростелева был очень многообещающий старт, но по ходу последних километров его организм явно не отреагировал так, как он рассчитывал. Высота, возможно, оказалась сложнее, чем он ожидал. Также не исключено, что серьезным фактором стало выступление без фтористых смазок. В целом результат немного разочаровывает, особенно если учитывать, что на прошлой неделе он выиграл Кубок России. Но теперь Коростелев лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира. Ему нужно пробовать, адаптироваться и перестраиваться — сначала по ходу «Тур де Ски», а затем, вероятно, дольше оставаться на высоте перед Олимпийскими играми. Это, скорее всего, стало тревожным сигналом. Теперь работы предстоит много, а время почти на исходе".