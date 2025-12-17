Коростелев: «Результатами на Кубке мира не удивлен»

Коростелев не смог пройти квалификацию в спринте свободным стилем и занял 52-е место, а также стал 25-м в гонке с раздельным стартом. При этом россиянин набрал необходимые очки для получения квот в спринте, скиатлоне, марафоне и гонке с раздельным стартом на предстоящей Олимпиаде-2026.
— Скорости в спринте: как ощущения? Представляли, что все настолько быстро? На Кубке России дистанция на 40−60 секунд длиннее — это вообще другое?
— Да, я представлял, что они здесь такие быстрые. Помню свои ощущения с юниорского чемпионата мира-2022 — это было что-то очень тяжелое. Потом за три года я ни разу не испытывал этого ощущения горения в ногах. Что-то более или менее похожее разве что в Сыктывкаре — там, по-моему, дистанция бывает по
— Коварная высота Давоса. Попали ли в самые сложные дни по акклиматизации?
— Да, у меня это были четвертые-пятые сутки — начало переходного периода, самых тяжелых дней. Но мы пошли на это целенаправленно, потому что понимали: все основное, к чему готовимся, будет дальше. Поэтому в краткосрочной перспективе выступать так — плохо, но в долгосрочной — будет хорошо.
— Удивили ли итоговые места?
— Нет, я не удивлен, но все равно хотелось выступить получше.
— Уже понимаете для себя, что нужно решить при подготовке к «Тур де Ски»?
— Самое главное — это адаптация. То есть мы должны здесь находиться, привыкать к снегу, к горам. Так что потихонечку-помаленечку двигаемся вперед, — приводит слова Коростелева Спортс''.