Клебо прояснил свою позицию по российским спортсменам: «Я бы с удовольствием соревновался с ними, они сильны. Но…»

При этом я считаю важным сказать: мне не хватает их на стартах, потому что я знаю, что они показывают высокие результаты. Но, с другой стороны, я считаю принятое решение [об отстранении] правильным. Однако для меня важно подчеркнуть: он (Большунов) был великолепным соперником, он был силен и давал мне огромную мотивацию. У нас было столько крутых дуэлей, а я считаю, что именно в этом и заключается суть спорта, — сказал Клебо в интервью Skirious Problems.