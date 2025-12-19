«Готовимся к “Тур де Ски” и остаемся в Европе». Савелий Коростелев — о ближайших планах

При этом он же еще выступал в роли официального лица команды. Так получилось, потому что у нас на данный момент статус имеют всего два спортсмена и один сервисер. Соответственно, представлять команду должен либо кто-то из спортсменов, либо он. На встречу капитанов заявлялся я. Но она проходила онлайн, поэтому особых проблем не создало. Номера перед стартом в один день получал Уфтиков, в другой — я. В общем, у Жени, помимо обязанностей сервисера, есть еще и роль официального лица.