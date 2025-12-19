«Готовимся к “Тур де Ски” и остаемся в Европе». Савелий Коростелев — о ближайших планах

Савелий Коростелев выступил на этапе Кубка мира в Давосе, заработал квалификационные пункты FIS и отобрался на Олимпиаду-2026. На Играх его расписание должно быть следующим: скиатлон 10+10 км, классический спринт, коньковая разделка 10 км, классический масс-старт 50 км. Но до стартов в Кортине еще более полутора месяцев. О том, где спортсмен их проведет, где планирует выступать, а также о том, какие моменты были не слишком очевидны во время его выступления в Давосе, он рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ».
Начал с запасом, но на высоте этого запаса меньше
— Уже неоднократно было сказано, что российский спринт и спринт на Кубках мира — разные дисциплины. У нас трасса длиннее и, как правило, с более пологим профилем, а в Европе — короче и круче. По ощущениям какой у тебя был лактат на финише квалификации?
— Ты же знаешь, что лактат одним отрезком высоко не разогнать. Думаю, что он был в районе 12 ммоль/л. Мои максимальные значения — больше 20 ммоль/л. Но чтобы до них дойти, одного этого двухминутного отрезка мало.
— С точки зрения переносимости нагрузки в квалификации — по чему сильнее ударило: по ногам, по сердцу, по дыханию?
— По ногам. Когда зашел на второй круг, на втором подъеме, не знал, как в него буду прыгать. Понимал, что нужно запрыгивать, но по ощущениям я еле свои ноги туда затащил. Хотя позже, на записи, увидел, что все-таки немного запрыгивал.
— То есть ноги были не способны на импульсное отталкивание?
— Именно. Оно было затянутое.
— Поскольку ты не прошел в раунд на выбывание, то по спринту все понятно. А вот коньковая разделка на 10 км и твое быстрое начало — четвертое место на отсечке 1,7 км, в четырех секундах от Амундсена… Ты сознательно так начал или настолько хорошо себя чувствовал?
— Начал, честно, с запасом, но, когда ты на высоте, этого запаса меньше, чем на равнине. Я шел гонку как обычно: начал с запасом, с возможностью нарастить темп, держать его, но все равно накрыло.
— Казалось бы, ты в этом году как раз много времени провел в горах, в том числе наверняка делал какие-то интервальные работы. Может быть, мало, может быть, редко, но делал. Этот опыт не дал понимания, что все равно накроет?
— Понимание, что в горах накрывает сильнее и резче, было. Но когда ты делаешь тренировочную работу, какая бы она ни была, она не монотонная — есть какие-то моменты отдыха. Самое длинное, что мы делали, это 5-километровые отрезки, если не ошибаюсь. И делали их в формате контрольной тренировки, задача была держать темп как на десятке. Это не гонка, в любом случае такие занятия не моделируют полноценную гоночную нагрузку.
— Можно сказать, что очень сложно полностью просчитать десятку в горах? То есть со старта четко понимать, как ты начнешь, как ты закончишь.
— Да, причем именно на этом круге в Давосе это еще тяжелее.
Бежал на паре, которая была отмыта от фтора
— Как у вас было с сервисом? Евгений Уфтиков успел?
— Женя прилетел в пятницу вечером, а спринт был в субботу, тоже ближе к вечеру. Таким образом, у него было время подготовиться, примерно полдня утром субботы. Но все равно — что сможет сделать один сервисер самостоятельно с материалом, с которым он ранее не работал? У него нет проверенных вариантов. Понятно, что он спрашивал у других команд. Женя сделал все, что от него зависело.
При этом он же еще выступал в роли официального лица команды. Так получилось, потому что у нас на данный момент статус имеют всего два спортсмена и один сервисер. Соответственно, представлять команду должен либо кто-то из спортсменов, либо он. На встречу капитанов заявлялся я. Но она проходила онлайн, поэтому особых проблем не создало. Номера перед стартом в один день получал Уфтиков, в другой — я. В общем, у Жени, помимо обязанностей сервисера, есть еще и роль официального лица.
— Что в итоге было с выбором лыж на старт?
— Лыжи мы рано утром носили на проверку на фтор, чтобы понять, очистили их от него или нет.
— Ты мне говорил, что у тебя есть пары, которые вообще без фтора. Но, получается, в Давосе бежал на паре, которая была отмыта?
— Да. Потому что она ехала лучше.
— Волнение по поводу того, отмыли полностью или нет, присутствовало?
— Женя был уверен, что очистил лыжи, а я ему доверяю в этом вопросе. В результате никаких проблем с фтором не было, так что теперь на этот счет нет никаких опасений. А если бы фтор нашли, то пришлось бы доставать чистые пары, и выбор вариантов на гонку оказался бы меньше.
Надеюсь, гора зайдет легче, чем в Кировске
— Сергей Волков собирался к вам присоединиться, он приехал?
— Да, он уже здесь.
— Готовитесь к «Тур де Ски»?
— Да, у нас сейчас идет подготовка к многодневке. Пока дальше мы не планировали. Понятно, что общий план верстается, но именно сейчас упор идет на «Тур де Ски».
— Заявка уже отправлена?
— Когда подавали анкеты на нейтральный статус, то указывали старты, в которых мы хотим участвовать. Мы указали весь Кубок мира и Олимпийские игры. Сейчас FIS выпустила обновление, сделали онлайн-сервис для нейтральных атлетов, и мы можем заявиться на любые старты FIS, помимо тех, что мы указали в анкетах, просто добавив старт в этом сервисе.
— Когда мы говорим о «Тур де Ски», то, как правило, речь идет об одном этапе, который резко отличает эту гонку от всех остальных, — финальной горе. Какие у тебя, безотносительно мест, ожидания и мысли?
— Я очень надеюсь, что она зайдет мне легче, чем та, что была в Кировске.
— В конце двух прошлых сезонов, в Кубке России в Кировске, гора тебе далась, насколько помню, очень непросто.
— Особенно на второй год, было тяжелее. Но и первый год все равно был такой… самый запоминающийся.
— После «Тур де Ски» вы возвращаетесь или остаетесь в Европе?
— Мы продолжаем участвовать в этапах Кубка мира и готовиться здесь. Вплоть до Олимпиады.
Автор: Сергей Лисин