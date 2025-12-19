Ричмонд
МОК пригласил российского ски-альпиниста выступить на Олимпиаде

Ранее приглашения на Игры получили и приняли прошедшие отбор российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Источник: Соцсети

Международный олимпийский комитет (МОК) отправил приглашение на Олимпиаду 2026 года российскому ски-альпинисту Никите Филиппову. Об этом сообщается на сайте МОК.

Для участия в Играх Филиппову нужно принять приглашение.

МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.

Первыми из россиян получили приглашения и уже их приняли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Филиппов в прошлом сезоне прошел отбор на Олимпийские игры, набрав необходимое количество квалификационных очков на этах Кубка мира.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше