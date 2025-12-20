Ричмонд
Резцова: «Большунов не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни»

Биатлонистка Кристина Резцова заявила, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не здоровается с ней.

Источник: Getty Images

«Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? Он вообще мало с кем с здоровается. Я не заслуживаю.

Так-то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись. Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».