Большунов остался без наград в спринте на этапе Кубка России в Ижевске

Александр Терентьев стал победителем личного спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Ижевске.
В финале двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 показал результат 3 минуты 18,74 секунды.
Второе место занял Константин Тиунов (отставание 1,04 секунды), третьим стал Сергей Ардашев (+1,17).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал только четвертым (+3,74).
Большунов в нынешнем сезоне пока не выиграл ни одной гонке в Кубке России.
В женском спринте победу одержала Наталья Крамаренко (3.48,62), опередившая Анастасию Фалееву (+0,64) и Алену Баранову (+1,08).