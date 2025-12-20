Большунов жестко отказал журналисту в интервью: «К нормальным буду подходить»

«Ну, это скандал, я считаю. Большунов прямо в лицо сказал, что мы все хайпим на его фамилии. Это вообще нормально — орать в лицо? Я правда хотел задать пару вопросов Большунову. Про спринт, про сезон, про будущее. Он ведь ничего не говорил в этом сезоне.



Но как бы так объяснить трехкратному олимпийскому чемпиону, что телевидение так устроено. Есть резонансное событие — мы его обсуждаем. Не пиаримся, не зарабатываем рейтинги и так далее, а только обсуждаем. Я бы с удовольствием выбрал обсудить сам спринт. Но его эпизод в Кировске, к сожалению, самое громкое событие того этапа. Оно случилось, и мы это обсуждали. В чем пиар-то? Получается, что если мы говорим про победы Большунова, то мы тоже пиаримся на его фамилии? Странная логика. Но меня Сан Саныч слушать не захотел.



Ну и еще. Когда спортсмен дает интервью, он дает его не конкретному корреспонденту и ведущему. Мы лишь мостик между ним и фанатами. Спортсмен дает интервью для аудитории канала, а не лично человеку», — написал Гореванов в своем канале.