Губерниев о стычке Большунова с журналистом: «Саша, мы тебя любим, но будь спокойнее. Нельзя себя вести как истеричка»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на эмоциональный отказ Александра Большунова в интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову после спринта на этапе Кубка России-2025/26 в Ижевске.

В финале Большунов занял четвертую строчку, уступив победившему Александру Терентьеву 3,74 секунды. После гонки Гореванов попытался задать лыжнику несколько вопросов, но тот отказал в грубой форме.

«Во-первых, хочу восхититься прекрасной журналистской работой Михаила Гореванова — он молодец. Вспомним великое: “Юпитер (Большунов), ты сердишься — значит, ты не прав”. Есть уважение к Александру, как к великому спортсмену, настоящий пиетет. Но с другой стороны — у него что-то происходит. Нельзя себя вести как истеричка, обвинять в пиаре. Что ты кричишь? Все мы там пиаримся, да, конечно. Где бы были чемпионы, если бы не было журналистов? Поэтому еще раз хочу сказать: Саша, поспокойнее. Мы тебя очень любим, но будь спокойнее», — сказал Губерниев «СЭ».

Большунов занимает второе место в личном зачете Кубка России-2025/26, лыжник набрал 317 очков в 10 гонках. Спортсмен еще не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне.