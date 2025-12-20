Губерниев о стычке Большунова с журналистом: «Саша, мы тебя любим, но будь спокойнее. Нельзя себя вести как истеричка»

«Во-первых, хочу восхититься прекрасной журналистской работой Михаила Гореванова — он молодец. Вспомним великое: “Юпитер (Большунов), ты сердишься — значит, ты не прав”. Есть уважение к Александру, как к великому спортсмену, настоящий пиетет. Но с другой стороны — у него что-то происходит. Нельзя себя вести как истеричка, обвинять в пиаре. Что ты кричишь? Все мы там пиаримся, да, конечно. Где бы были чемпионы, если бы не было журналистов? Поэтому еще раз хочу сказать: Саша, поспокойнее. Мы тебя очень любим, но будь спокойнее», — сказал Губерниев «СЭ».