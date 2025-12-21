Салтведт о допуске российских лыжников: «Это вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или раздражительной реакции не было»

"Возвращение российских лыжников на международные соревнования вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или какой-либо другой раздражительной реакции не было. Несмотря на то, что большинство норвежцев хотели бы, чтобы в первую очередь прекратилась СВО, все смирились с ситуацией.