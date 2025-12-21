Ричмонд
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Ижевске.

Крупицкая показала время 43 минуты 44,5 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (отставание — 5,4 секунды), замкнула тройку Анастасия Кулешова (+51,9).

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сошла с гонки из-за травмы.

Соревнования в Ижевске в воскресенье завершатся мужской гонкой на 20 км классическим стилем. Следующий этап Кубка России пройдет с 14 по 18 января в Казани.