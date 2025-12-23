41-летняя горнолыжница Вонн квалифицировалась на Олимпиаду в Италии

41-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, двукратной чемпионкой мира в супергиганте и скоростном спуске. Также она — рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира в этих двух дисциплинах как среди женщин, так и мужчин.
«Для меня большая честь еще раз представлять свою страну на моих пятых и последних Олимпийских играх! Когда я приняла решение вернуться в горнолыжный спорт, всегда рассчитывала на Кортину, потому что это место для меня очень, очень особенное. Хотя я не могу гарантировать никаких результатов, могу гарантировать, что буду выкладываться на полную каждый раз, когда стартую. Независимо от того, как закончатся эти Игры, я чувствую, что уже победила», — написала Вонн в своих соцсетях.
Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде 2026 года пройдут на курорте Кортина-д’Ампеццо.