Призер Олимпиады Садреев о получении нейтрального статуса: «Испытал эмоции как будто медаль выиграл»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила Садрееву нейтральный статус, который позволяет выступать на турнирах под эгидой FIS.
— Первая мысль — наконец-то допустили! Испытал эмоции как будто медаль выиграл. Мы ждали допуск с момента анонса, что нам разрешат прыгать на международной арене под нейтральным статусом. В принципе, уже тогда начали готовиться.
— Как?
— И с точки зрения технического оборудования, и в психологическом плане. Находясь на тренировке здесь, дома, уже визуализировал прыжки на Кубке мира. Стараемся быть в полной готовности к международным стартам, чтобы не возникло казусов. Хотим показать лучшие прыжки.
— Как оцените вашу физическую форму?
— В данный момент — на твердую четверку. Вся работа ведется с прицелом на главный старт сезона — Олимпиаду. Именно к Олимпийским играм буду во всеоружии.
— На Олимпиаду еще нужно отобраться.
— Нынешней формы должно хватить, чтобы получить квалификационные очки.
— Выступать придется без флага и гимна — как к этому относитесь?
— Я, в первую очередь, спортсмен. Моя задача — показывать высокие результаты. Что касается политических вопросов, пусть этим занимаются наши прекрасные политики.