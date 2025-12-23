Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призер Олимпиады Садреев о получении нейтрального статуса: «Испытал эмоции как будто медаль выиграл»

Российский прыгун с трамплина, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях среди смешанных команд Данил Садреев в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал о своей реакции на получение нейтрального статуса.

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила Садрееву нейтральный статус, который позволяет выступать на турнирах под эгидой FIS.

— Первая мысль — наконец-то допустили! Испытал эмоции как будто медаль выиграл. Мы ждали допуск с момента анонса, что нам разрешат прыгать на международной арене под нейтральным статусом. В принципе, уже тогда начали готовиться.

— Как?

— И с точки зрения технического оборудования, и в психологическом плане. Находясь на тренировке здесь, дома, уже визуализировал прыжки на Кубке мира. Стараемся быть в полной готовности к международным стартам, чтобы не возникло казусов. Хотим показать лучшие прыжки.

— Как оцените вашу физическую форму?

— В данный момент — на твердую четверку. Вся работа ведется с прицелом на главный старт сезона — Олимпиаду. Именно к Олимпийским играм буду во всеоружии.

— На Олимпиаду еще нужно отобраться.

— Нынешней формы должно хватить, чтобы получить квалификационные очки.

— Выступать придется без флага и гимна — как к этому относитесь?

— Я, в первую очередь, спортсмен. Моя задача — показывать высокие результаты. Что касается политических вопросов, пусть этим занимаются наши прекрасные политики.