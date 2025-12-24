Русские лыжники впервые с 2022 года едут на «Тур де Ски». Чего ждать от них и что нужно знать о гонках в Италии?

В Италии перед Олимпийскими играми — 2026 пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски». Если раньше она проводилась в разных странах, в этом году разъездов не будет. Гонки состоятся в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.
Впервые за несколько лет к соревнованиям будет много внимания в России. Наши лыжники наконец-то могут выступать на международных стартах и примут участие на многодневке. В нейтральном статусе 28 декабря — 4 января дебютирует на традиционном лыжном турнире Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
Sport24 рассказывает все, что нужно знать перед стартом «Тура».
Место проведения
Первая часть гонок многодневки «Тур де Ски» пройдет в небольшом курортном городке в Южном Тироле — Тоблахе. Он находится на высоте 1256 метров и считается вратами в Доломитовые Альпы.
Тоблах славится не только как центр зимних видов спорта и место проведения лыжных стартов. Там красивая природа, есть живописное озеро Доббиако, в историческом центре расположена церковь Святого Иоанна Крестителя, а неподалеку от города можно посетить дом, где жил австрийский композитор Густав Малер. При жизни он был известен как один из крупнейших дирижеров своего времени, а как композитор получил призвание уже после своей смерти.
После Тоблаха лыжники переедут в Валь-ди-Фьемме. Знаменитый горнолыжный курорт, где перепад высот варьируется от 860 до 2250 метров, принимает у себя не только этапы Кубка мира по лыжным видам, но и трижды в своей истории там проходили чемпионаты мира.
Курортная зона не менее живописна, чем Тоблах. Она состоит из 11 городков, в которых проживает около 18 тысяч жителей. Самые популярные — Кавалезе и Предаццо. Помимо времяпровождения на склонах в Валь-ди-Фьемме можно увидеть много разных природных парков, церквей, музеев, озер и насладиться настоящей итальянской кухней.
Расписание соревнований
«Тур де Ски» пройдет в Италии с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026-го. Норвежец Йоханнес Клебо будет защищать прошлогодний титул, а у женщин будет новая чемпионка, так как Тереза Йохауг окончательно завершила карьеру.
В программе соревнований спринты, разделки, гонки преследования и масс-старты.
Участники от России
Россияне вернутся на «Тур де Ски» впервые с 2022 года. Тогда Александр Большунов занял второе место, а Наталья Терентьева смогла победить. Нынешний розыгрыш хрустальной скалы пройдет без них — Большунов гоняется дома и не может получить нейтральный статус, а Терентьева находится в декрете.
Знакомиться с многодневкой впервые в карьере в этом сезоне будет Непряева и Коростелев. Обоих допустили до международного сезона в нейтральном статусе. Квоты на Олимпиаду-2026 лыжники уже добыли, а теперь будут сосредоточены на том, чтобы вернуть России лидерство в мировых лыжах. Так как Непряева и Коростелев будут дебютировать на «Тур де Ски», рассчитывать на топ-3 не приходится. Попадание в топ-15 станет неплохим результатом, а в топ-10 — хорошим.
Виктория Дмитриева