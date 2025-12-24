Русские лыжники впервые с 2022 года едут на «Тур де Ски». Чего ждать от них и что нужно знать о гонках в Италии?

Знакомиться с многодневкой впервые в карьере в этом сезоне будет Непряева и Коростелев. Обоих допустили до международного сезона в нейтральном статусе. Квоты на Олимпиаду-2026 лыжники уже добыли, а теперь будут сосредоточены на том, чтобы вернуть России лидерство в мировых лыжах. Так как Непряева и Коростелев будут дебютировать на «Тур де Ски», рассчитывать на топ-3 не приходится. Попадание в топ-15 станет неплохим результатом, а в топ-10 — хорошим.