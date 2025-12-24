Ричмонд
Волков не примет участия в «Тур де Ски», лыжник возвращается в Россию

Российский лыжник Сергей Волков не выступит на «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января.

Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Волков находился в Европе в ожидании одобрения нейтрального статуса.

«Чемодан. Вокзал. Аэропорт. Кирово-Чепецк. Увидимся на пятом этапе кубка России» — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Тренер Егор Сорин также подтвердил эту информацию.

«Обстоятельства так сложились. Сергей не будет участвовать в “Тур де Ски”, поэтому он вернулся в Россию, он будет участвовать в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке», — цитирует Сорина matchtv.ru.

10 декабря лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS.