Волков не примет участия в «Тур де Ски», лыжник возвращается в Россию

Волков находился в Европе в ожидании одобрения нейтрального статуса.
«Чемодан. Вокзал. Аэропорт. Кирово-Чепецк. Увидимся на пятом этапе кубка России» — написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Тренер Егор Сорин также подтвердил эту информацию.
«Обстоятельства так сложились. Сергей не будет участвовать в “Тур де Ски”, поэтому он вернулся в Россию, он будет участвовать в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке», — цитирует Сорина matchtv.ru.
10 декабря лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS.