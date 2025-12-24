Ричмонд
Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026

Получивший допуск на ОИ-2026 Филиппов заявил, что ему еще надо сравнить свою форму с мировыми лидерами, но верит, что сможет попасть в призеры Игр.

Источник: РБК Спорт

Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил «Матч ТВ», что имеет шансы завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии.

Отвечая на вопрос о перспективах на Олимпиаде, Филиппов сказал: «Пока трудно сказать, нужно посмотреть, что будет на первом и втором этапах Кубка мира. Нужно оценить свою форму по сравнению с мировыми лидерами. Но думаю, что в любом случае есть шанс на медали».

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 декабря пригласил россиянина на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе. Ски-альпинист уже принял приглашение и готовится к Играм.

Филиппов стал третьим российским спортсменом, получившим олимпийскую путевку. Ранее на Игры отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Ски-альпинизм впервые войдет в олимпийскую программу в 2026 году. Спортсмены будут состязаться в дисциплине, которая объединяет скоростной подъем на лыжах, спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с применением альпинистской техники.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования по ски-альпинизму пройдут 19 и 21 февраля.

