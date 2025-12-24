Елена Вяльбе: «Овечкин — спортсмен года всего мира. Преклоняюсь перед ним, держаться столько лет на таком уровне — это очень круто! Спортсменка года — Мельникова»

"Для меня Овечкин не просто спортсмен года нашей страны, а вообще спортсмен года всего мира. Уникальное достижение! Еще и в не самом молодом возрасте.
Понимаю, что в хоккей можно играть достаточно долго. Я преклоняюсь перед ним. Понятно, что он очень талантлив, но и держаться столько лет на таком уровне — это очень круто!
Думаю, что спортсменка года — Ангелина Мельникова. После отстранения и таких травм вернуться и стать абсолютной чемпионкой мира — тут нужна настоящая сила характера", — сказала Вяльбе.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Мельникова завоевала золото на чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике в личном многоборье и в опорном прыжке.