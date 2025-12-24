Ричмонд
Бородавко: «Cкорее всего, Большунов подал заявку на получение нейтрального статуса»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым высказался о возможности получения нейтрального статуса трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой индивидуальный нейтральный статус (AIN), дающий право выступать на турнирах под эгидой FIS.

«Нейтральный статус Большунова? Не уверен в информации на 100%, но, скорее всего, он подал заявку на его получение. Дело в том, что каждый из ребят занимался этим самостоятельно, а каждый день мы с ними на эту тему не разговариваем. Нейтральный статус так и называется, потому что в подаче заявки на него ничего не зависит ни от федерации, ни от Минспорта. Такая же ситуация и с любым другим моим спортсменом. Думаю, каждый уже подался на нейтральный статус, но пока никому из них его не одобрили. Александру тоже, но и про отказ я не слышал.

Сейчас у FIS достаточно заявок, которые они оценивают и принимают итоговое решение. Знаю, что на лыжные гонки в этом вопросе они уделяют всего один день в неделю. На этой они одобрили заявку одного из наших тренеров. Дальше у них каникулы, так что пока не знаю, когда ждать итогового решения по Большунову и остальным ребятам», — сказал Бородавко.