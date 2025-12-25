Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски»

Лыжники ранее получили нейтральный статус от международной федерации (FIS) и успели выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
«У Дарьи и Савелия все отлично, готовятся к “Тур де Ски”. Насколько это было возможно, они уже адаптировались к условиям, в которых им предстоит стартовать», — отметил Сорин.
По его словам, у россиян на «Тур де Ски» «нет каких-то жестких целей или рамок».
«Тур де Ски» пройдет c 28 декабря по 4 января в Италии, в рамках соревнований запланировано шесть гонок.
Коростелев и Непряева в Давосе не смогли попасть в четвертьфиналы спринтерских гонок, а в «разделках» показали 25-й и 20-й результат соответственно, но завоевали по четыре квоты на Олимпиаду в Италии.