Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру

Австриец Даниэль Хубер, который после Игр-2022 перенес несколько операций на бедре и колене, решил завершить карьеру в возрасте 32 лет.

Источник: Getty Images

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина австриец Даниэль Хубер объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Прыжки с трамплина изменили мою жизнь. Взлеты и падения, мечты и моменты, которые останутся навсегда. Гонка подходит к концу, но путешествие продолжается», — написал Хубер в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

На Играх-2022 в Пекине Хубер завоевал золото в командном турнире в составе сборной Австрии. Также на его счету две серебряные награды на чемпионатах мира.

После триумфа в Пекине у Хубера возникли проблемы со здоровьем. В марте 2023 года он перенес операцию на бедре, а перед началом сезона 2024/25 — на колене.

Хотя Хубер вернулся к соревнованиям в сентябре на этапе Кубка континента в Хинтерцартене (Германия), олимпийский чемпион в итоге решил завершить свою карьеру, так и не приняв участия ни в одном этапе текущего сезона Кубка мира.