Призер ОИ Терентьев: «Я даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев сообщил, что не стал подавать заявку на получение нейтрального статуса из-за заведомо отрицательного ответа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус двум российским лыжникам — Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Они выступили на этапе Кубка мира в Давосе, где завоевали квоты на ОИ-2026.

«Я даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу. Я понимаю Савелия Коростелева и Дарья Непряеву. Если бы я был в их позиции, то тоже подал бы на нейтральный статус и не думал о каких‑то осуждениях.

Для меня, как человека, который привык, что допускают за счет результата, это [условия допуска] полный бред», — сказал лыжник в эфире канала «Матч ТВ».