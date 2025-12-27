Призер ОИ Терентьев: «Я даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ»

«Я даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу. Я понимаю Савелия Коростелева и Дарья Непряеву. Если бы я был в их позиции, то тоже подал бы на нейтральный статус и не думал о каких‑то осуждениях.



Для меня, как человека, который привык, что допускают за счет результата, это [условия допуска] полный бред», — сказал лыжник в эфире канала «Матч ТВ».