Вероника Степанова: «Желаю Коростелеву и Непряевой удачи, будем за них болеть. Я даже готова отдать Дарье свои лучшие лыжи»

«Я уверена, что будут хорошие результаты у наших спортсменов в Европе, кто сейчас находится в Италии и готовится к “Тур де Ски”. Дарья и Савелий, желаю вам удачи, мы будем за вас болеть.



Я даже готова Дарье отдать свои лучшие лыжи, лучшую подборку свою, которой у нее пока нет, а у меня есть. Со своей стороны я решила, что вернусь на Кубок мира только с флагом и гимном», — сказала Степанова.