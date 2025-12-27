Ричмонд
Вероника Степанова: «Желаю Коростелеву и Непряевой удачи, будем за них болеть. Я даже готова отдать Дарье свои лучшие лыжи»

Степанова пожелала Коростелеву и Непряевой удачи на «Тур де Ски».

Источник: Спортс"

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что будет болеть за Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, которые выступят в нейтральном статусе на многодневке «Тур де Ски».

Первый этап «Тур де Ски» стартует в итальянском Тоблахе 28 декабря. Многодневка завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме.

«Я уверена, что будут хорошие результаты у наших спортсменов в Европе, кто сейчас находится в Италии и готовится к “Тур де Ски”. Дарья и Савелий, желаю вам удачи, мы будем за вас болеть.

Я даже готова Дарье отдать свои лучшие лыжи, лучшую подборку свою, которой у нее пока нет, а у меня есть. Со своей стороны я решила, что вернусь на Кубок мира только с флагом и гимном», — сказала Степанова.

Источник: Матч ТВ